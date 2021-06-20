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بالصور.. محافظ العيدابي يقوم بجولة تفقدية للخدمات والمشاريع البلدية بالمحافظة ومراكزها

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الرياض - علي القحطاني - نورة الغزواني (صدى):

وقف محافظ العيدابي الأستاذ سفر بن سعد الشهراني، ويرافقه رئيس مركز بلغازي ورئيس بلدية العيدابي على الخدمات والمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة ومركز بلغازي ، حيث وقف على المخططات المعتمد بالمحافظة وكذلك الحدائق والمتنزهات كما وقف على طريق جبل صماد وعلى مشروع الصناعية بالمحافظة ، واستمع لشرح مفصل من رئيس البلدية عن الخدمات والمشاريع الجاري العمل فيها ، ووجّه بضرورة المتابعة المستمرة.

وتأتي هذه الجولة وفق توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه للوقوف عن قرب وتلمّس احتياج المواطنين ومتابعة كل ما يسهم في توفير راحتهم.

 

MO Nasa

MO Nasa

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