شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. محافظ العيدابي يقوم بجولة تفقدية للخدمات والمشاريع البلدية بالمحافظة ومراكزها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نورة الغزواني (صدى):

وقف محافظ العيدابي الأستاذ سفر بن سعد الشهراني، ويرافقه رئيس مركز بلغازي ورئيس بلدية العيدابي على الخدمات والمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة ومركز بلغازي ، حيث وقف على المخططات المعتمد بالمحافظة وكذلك الحدائق والمتنزهات كما وقف على طريق جبل صماد وعلى مشروع الصناعية بالمحافظة ، واستمع لشرح مفصل من رئيس البلدية عن الخدمات والمشاريع الجاري العمل فيها ، ووجّه بضرورة المتابعة المستمرة.

وتأتي هذه الجولة وفق توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه للوقوف عن قرب وتلمّس احتياج المواطنين ومتابعة كل ما يسهم في توفير راحتهم.