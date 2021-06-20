شكرا لمتابعة خبر عن معلمة رياضيات تهدي بعلها مهر الزوجة الثانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خاص (صدى):

أخجلت " أم محمد " معلمة الرياضيات المتقاعدة زوجها بعد أن قررت منحه مبلغا ماليا في حال رغبته الزواج من فتاة تصغرها عمرًا ، بعد حياة زوجية تجاوزت أكثر من 35 عامًا ولعدم قدرتها على الإنجاب مستقبلًا.

وقابل " أبو محمد " التضحية الكبيرة التي قدمتها المعلمة المتقاعدة، وفقا لمصدر مقرب منهما لـ " صدى " برفضه ودعوته لها لجولة سياحية في ربوع الوطن تنطلق من مدينتهما أبها وفاء وتقديرًا للسيدة الفاضلة التي عاشت في كنفه طيلة 35 عامًا محافظة على أسرته ومربية فاضلة خلال خدمتها في المجال التربوي.

وقال المصدر إن الزواج الذي استمر سنوات من العمر التي قضوها معا أقفل كل الأبواب أمام الدخول في تجربة أخرى عملا بالآية الكريمة: " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً " .