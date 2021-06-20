الزعاق: أيام الأسبوع الجاري الأطول نهارًا والأقصر ليلاً في السنة

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد صالح الزعاق، إن أيام هذا الأسبوع هي الأطول نهارًا والأقصر ليلاً في السنة على الإطلاق.

وأكد الزعاق، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه في نهاية الأسبوع الجاري؛ يبدأ الليل يأخذ حصته من النهار، لمدة ستة شهور، مشيرًا إلى أن طول النهار سيكون قرابة (14) ساعة في كل الدول العربية.

وقال الزعاق إن موسم التويبع الذي بدأ، الأربعاء الماضي، هو ثاني نجوم مربعانية القيظ، ويستمر 13 يومًا، لافتًا إلى أن السحب ستكون عابرة لا تمطر إلا أمطارًا خفيفة وتتبخر قبل وصولها إلى الأرض، ولا تتسبب في سيول للوديان.

وتابع الزعاق: خلال هذا الموسم نشهد أطول نهار وأقصر ليالي العام، وفي آخر ذلك الموسم يبدأ الليل يأخذ من النهار، مشيرًا إلى ارتباط ذلك الموسم بنزول «بواكير النخل»؛ فضلًا عن هبوب رياح البوارح المثيرة للأتربة الزاحفة على الطرقات طوال الفترة النهارية.

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