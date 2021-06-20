أمين الرياض: رصدنا عددًا من المطبات العشوائية.. وستتم إزالتها

الرياض - محمد عبدالله - أعلن أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، اليوم الأحد، رصد عدد من المطبات العشوائية؛ تهدد سلامة سالكي الطرق داخل المدينة، مشيرًا إلى أنه ستتم إزالتها خلال الشهور المقبلة.

وقال أمين الرياض، في تغريدة وفي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن استخدام المطبات داخل المدينة يتم وفق مواصفات فنية تضمن مساهمتها في تعزيز السلامة المرورية.

واستدرك، قائلًا: نحن في أمانة منطقة الرياض رصدنا عددًا من المطبات العشوائية التي تهدد سلامة سالكي الطرق وتزعج سكان المدينة، لذا أطلقنا حملة مكثفة لإزالتها، وسنلاحظ أثرها خلال الأشهر المقبلة.

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