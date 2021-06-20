رئيس الأركان يشكر ولي العهد لتدشينه مشروعات سكنية لمنسوبي «الدفاع»

الرياض - محمد عبدالله - رفع رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق أول الركن فياض الرويلي، الشكر لسمو ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تدشينه 8 مشروعات سكنية وطبية لمنسوبي وزارة الدفاع.

ودشَّن سمو ولي العهد، اليوم، ثمانية مشروعات سكنيّة، وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن المشروعات التنموية الجديدة التي نفَّذتها وأنجزتها الوزارة مؤخرًا بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من أربعة مليارات ريال.

واشتمل التدشين على ستة مشروعات سكنيّة توفر 3797 وحدة سكنيّة، من بينها مشروع إسكان قاعدة الملك سعود بحفر الباطن، وإسكان القوات المسلحة بالشمالية الغربية، ومشروع إسكان عوائل مركز الملك سلمان بن عبد العزيز الخاص بالحرب الجبليّة في الطائف، ومشروع إسكان القوات المسلحة في شرورة، إضافة إلى المرحلة الأولى من مشروع إسكان القوات المسلحة في جازان، والمرحلة الثانية من مشروع إنشاء إسكان القوات المسلحة بالمنطقة الشرقية.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. الرويلي يبحث مع مسؤولين بحرينيين تطوير التعاون عسكريًّا