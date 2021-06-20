«وقاية» تحدد 8 إسعافات أولية لإصابات العمل تحت أشعة الشمس

الرياض - محمد عبدالله - قالت هيئة الصحة العامة "وقاية" إن هناك 8 إسعافات أولية ضرورية يجب اتباعها حال وقوع أحد المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل في درجات الحرارة المرتفعة وتحت أشعة الشمس المباشرة، وتتمثل في التالي:

- اتصل بالإسعاف الطبي.

- ضع العامل في منطقة مظللة وباردة.

- قم بإزالة وتخفيف الملابس عن الشخص.

- المساعدة على تبريد الشخص وتهويته.

- وضع الكمادات الباردة وأكياس الثلج على الفخذ وتحت الإبط.

- نقع ملابس الشخص بالماء البارد.

- وفر السوائل (يفضل الماء) في أقرب وقت ممكن.

- البقاء مع العامل المصاب حتى وصول المساعدة.

وأوضح الدليل الإرشـادي للعمل في درجات الحرارة العالية والتعرض المباشر لأشعة الشمس والمشاكل الصحية المتعلقة بها وطرق الوقاية منها، أنه يتعين على العاملين تفادي التعرض للحرارة الشديدة وأشعة الشمس المباشرة والرطوبة المرتفعة كلما أمكن ذلك.

تعليمات مهمة

وأشارت هيئة وقاية أنه في حالة تعذر تفادي التعرض للحرارة الشديدة وأشعة الشمس المباشرة، يتعين المشرفين على العمال توجيه العاملين لاتخاذ الخطوات التالية للوقاية:

- ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة وفضفاضة التي تتيح نفاذ الهواء خلالها مثل الملابس القطنية.

- تجنب الملابس ذات الأقمشة الاصطناعية التي تمنع نفاذ للهواء.

- التدرج في أداء الأعمال من الخفيفة وصولا إلى الشاقة.

تحديد مواعيد القيام بالعمل الشاق في الأوقات الأكثر برودة من اليوم.

- أخذ المزيد من فترات الراحة في الأوقات التي تشهد ارتفاعاً شديداً في درجة الحرارة والرطوبة.

- أخذ فترات راحة في أماكن مظللة أو منطقة باردة إذا أمكن ذلك توفير ماء الشرب البارد.

- تشجيع العاملين على شرب الماء بشكل متكرر حتى في حالة عدم الإحساس بالعطش 4 أكواب في الساعة.

- تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحوليات أو كميات كبيرة من السكر.

توجيه العمال بأن الملابس الواقية أو معدات الحماية الشخصية قد تزيد من خطر الإصابة إن لم تستخدم بالطريقة الصحيحة.

- تشجيع العمال على ارتداء عناصر التبريد الشخصية (على سبيل المثال، سترات الثلج، وعصابات التبريد) والملابس الفضفاضة والقابلة للتنفس، طالما أن هذه العناصر لا تشكل خطرا على السلامة.

- التخطيط للطوارئ الحرارية وتدريب العاملين على الوقاية من الإجهاد الحراري ومعالجته.

- زيادة وتيرة الاتصال بالعمال وتشجيع العمال على مراقبة أنفسهم والآخرين بحثا عن علامات الإصابة بأمراض الحرارة.

- مراقبة العامل لحالته البدنية وحالة زملائه في العمل.

- التأكد من وجود مواد الإسعافات الأولية في موقع العمل ووجود خطة واضحة للتواصل مع مزودي الخدمات الطبية في حال وقوع حالة طبية طارئة.

- تدريب العاملين على المشاكل الصحية المرتبطة بالعمل في درجات حرارة مرتفعة وطرق الوقاية منها وكيفية التعامل معها حال وقوعها.

- عمل جدول لتدوير العاملين بحيث يكون هناك فترات للعمل في بيئة أقل درجات حرارة وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.

- اتباع إرشادات ومواقيت حظر العمل تحت الشمس الصادرة من وزارة الموارد البشرية.

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