«البريد السعودي» يحذر من «الرسائل الاحتيالية»

الرياض - محمد عبدالله - حذر البريد السعودي (سبل) عملاءه من التعامل مع الرسائل الاحتيالية الواردة عبر البريد الإلكتروني منتحلة صفة وشعار المؤسسة للحصول على مبالغ كشرط وهمي لاستلام الشاحنات.

وأكد البريد السعودي أنه لا يستخدم البريد الالكتروني لسداد الفواتير لجميع الخدمات والمنتجات، موجهًا عددًا من النصائح والإرشادات للحماية من الوقوع ضحية الرسائل الاحتيالية، والخطوات التي يجب على ضحايا التصيد الاحتيالي اتباعها.

وشارك البريد السعودي، عبر حسابه الإلكتروني بموقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" شرح من خلالها إرشادات الحماية من الرسائل الاحتيالية.

وشدد "سبل" على ضرورة عدم الاستجابة للرسائل الاجتيالية بالضغط على أي روابط موجودة أو فتح أي ملفات مرسلة، بالإضافة لأهمية القيام بحذف الرسالة الاحتيالية ووضع حد ائتماني للبطاقة.

الاحتيال المالي

وبينّ البريد أنه في حال وقوع أي من العملاء ضحية لعملية تصيد احتيالي فيجب عليه التواصل مع المؤسسة لإيقاف البطاقة الائتمانية.

ونصح البريد السعودي ضحايا عمليات الاحتيال المالي بالقيام بالتبليغ عن الحادثة مع تقديم إثبات للتعرض لعملية الاحتيال، ويشترط في هذه الحالة ألا يكون قد مضى على عملية الاحتيال أكثر من ستة أشهر.

ودعا "سبل" ضحايا التصيد الاحتيالي للقيام بتغيير كلمة المرور وتفعيل التحقيق الثنائي، والذي يكون من خلال استخدام بصمة الإصبع مع الرقم السري.

وأضاف أنه يجب على العملاء القيام بتوثيق الحادثة وإبلاع البريد عبر حساب خدمة العملاء من خلال موقع "تويتر" أو من خلال التواصل مع "سبل" عبر الرقم الموحد 19992.

وأخيرًا، وجه البريد السعودي بضرورة القيام بإبلاغ الجهات المختصة المعنية عن الجرائم الإلكترونية، وذلك من خلال تطبيق "كلنا أمن".

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