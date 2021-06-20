برامج صيفية بجامعة نجران

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة نجران عن عدد من البرامج التدريبية «المجانية» المجتمعية للرجال والنساء. وتنطلق أولى هذه البرامج في 17 ذو القعدة بدورة بعنوان «مقدمة في الذكاء الاصطناعي»، يقدمها الدكتور سعيد الأحمري، حيث تتناول التعرف على مفهوم الذكاء الاصطناعي، وتبدأ الدورة الثانية في 24 من الشهر، بعنوان «مقدمة في إنترنت الأشياء» للدكتور عبدالله خفتور، بينما تنطلق الدورة الثالثة التي تحمل عنوان «مقدمة في تقنيات الواقع الافتراضي»، في 26 ذو القعدة، ويقدمها الدكتور عادل آل سليمان، وتتطرق إلى التعرف على مفهوم الواقع الافتراضي، وأدوات وبرمجيات تقنيات الواقع الافتراضي، وكذلك التعرف على تطبيقاته، ومتطلبات ومصادر لتعلم تقنيات الواقع الافتراضي.



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