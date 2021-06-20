750 موظفا لتعقيم المسجد الحرام

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 750 موظفا وعاملا لتعقيم المسجد الحرام، منهم 150 موظفا يشرفون على جودة الأعمال والخدمات الخاصة بعمليات التعقيم والتطهير، وأكثر من 600 عامل يقومون بأعمال التعقيم في جميع أروقة المسجد الحرام وساحاته ومرافقه. وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئة ومكافحة الأوبئة في المسجد الحرام، حسن بن بركات السويهري، أن الإدارة تعزز من إجراءاتها الاحترازية والوقائية بتعقيم جميع أجزاء المسجد الحرام، وتجهيز أكثر من 500 مضخة تعقيم، ‏وما يزيد على 30 معدة، تختص بعمليات تعقيم الأسطح والأجواء. كما توفر الإدارة 500 صبانة إلكترونية، لتعقيم الأيادي.



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