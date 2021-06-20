مبادرة للإسعافات الأولية

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض مبادرة «ندربك لتدرب مجتمعك»، من خلال برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية. تستهدف المباردة، بشكل خاص، المتطوعين والمتطوعات التابعين لفرع الهيئة في المنطقة، بالإضافة لأفراد المجتمع بشكل عام، وتأتي من ضمن حزمة من البرامج التي تعمل عليها الهيئة، لتوعية وتثقيف المجتمع في مجال الإسعافات الأولية، من خلال تأهيل أكبر عدد ممكن من المتطوعين المميزين بالتدريب، ليصبحوا قادرين على تقديم مثل هذه البرامج في المشاركات والتجمعات التي يسهمون فيها تطوعيا، سواء عن طريق المعارض والأركان أو من خلال زيارات مؤسسات المجتمع.

وتهدف المبادرة إلى تأهيل المتطوعين لإنقاذ حياة إنسان من خطر محقق مثل النزيف والإنعاش القلبي الرئوي، قبل وصول سيارة الاسعاف، بالإضافة إلى نشر الثقافة الإسعافية.