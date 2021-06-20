34 دراسة لأبحاث الحج والعمرة

حدد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى 34 دراسة لموسم حج هذا العام.

وأوضح رئيس قسم البحوث والشؤون الإعلامية بالمعهد الدكتور عثمان بكر قزاز لـ«دوت الخليج» أن الدراسات تتضمن جوانب مختلفة ومتنوعة عن إدارة الحشود ونمذجة البروتوكولات البيئية والصحية والإجراءات الاحترازية ودراسة مؤشرات الأداء والجودة البيئية والصحية وخدمات النقل واستخدام الطاقة الشمسية والضوئية وإسكان الحجاج، ودراسة السجل التاريخي للمدينة المنورة ومسارات التنقل في باقات الحج ودور مواقع التواصل في تحديد الوجهات للحجاج واحتياجات ضيفات الرحمن في ظل جائحة كورونا.

رفع الوعي

وينفذ المعهد برنامج السلامة في أعمال الحج والعمرة ويعنى برفع مستوى الوعي في مجال السلامة والصحة المهنية وبالتالي تعزيز مستوى الجودة ومستوى الأخلاقيات والامتثال لمتطلبات السلامة والصحة المهنية وإدارة الأزمات والكوارث والتحكم في المخاطر وتخفيف الخسائر في الأرواح والممتلكات.

وتتلخص الفئات المستهدفة وآلية التقديم في البرنامج التدريبي لجميع العامليـن في مجال خدمة ضيوف الرحمن؛ مع الأولوية للعاملين في قطاعات السلامة والصحة المباشر من خلال منصة التدريب الخاصة بالمعهد.

أهداف البرنامج التدريبي

01 التعرف على خطط وإجراءات الطوارئ وخطط الإخلاء وحماية الأرواح والممتلكات.

02 التعريف بمفاهيم الوقاية وأساسيات السلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة.

03 إلقاء الضوء على المخاطر التي يمكن التعرض لها في بيئة عمل الحج والعمرة والوقاية منها.

04 التدريب على طرق تحليل المخاطر في أعمال الحج والعمرة ومصادرها والتحكم بها وإدارتها.

05 التدريب على عمليات تخطيط ورسم وتنفيذ برامج السلامة في أعمال الحج والعمرة.