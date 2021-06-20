اخبار السعوديه

التحالف يعترض مفخخة حوثية أطلقت تجاه خميس مشيط

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برامج صيفية بجامعة نجران

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة نجران عن عدد من البرامج التدريبية «المجانية» المجتمعية للرجال والنساء.وتنطلق...

2f31540a69.jpgنجران : دوت الخليج
391bd77a91.jpg10 ذو القعدة 1442 هـ

750 موظفا لتعقيم المسجد الحرام

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 750 موظفا وعاملا لتعقيم المسجد الحرام، منهم 150 موظفا يشرفون على جودة الأعمال...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png10 ذو القعدة 1442 هـ

مبادرة للإسعافات الأولية

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض مبادرة «ندربك لتدرب مجتمعك»، من خلال برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية. تستهدف...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png10 ذو القعدة 1442 هـ

34 دراسة لأبحاث الحج والعمرة

حدد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى 34 دراسة لموسم حج هذا العام.وأوضح رئيس قسم البحوث والشؤون...

icon-byline.pngمكة المكرمة : فهد الإحيوي
icon-clock.png10 ذو القعدة 1442 هـ

مراقبة تقنية للسموم والحد من تجارة المخدرات

تعتزم وزارة الصحة التعاقد مع شركة متخصصة في تقنية المعلومات، لتطوير ودعم المنصة الرقمية (أوتار) الخاصة بمراكز مراقبة السموم...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png10 ذو القعدة 1442 هـ

الداخلية تدعو للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين "لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود", وذلك...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png10 ذو القعدة 1442 هـ

الصحة تواصل التوسع في تفعيل خدمة العيادات عن بُعد

تواصل وزارة الصحة التوسع في تفعيل خدمة "العيادات عن بُعد" في مرافقها الصحية من خلال إتاحة خيار حضور الموعد الطبي "عن بُعد"...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png10 ذو القعدة 1442 هـ

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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