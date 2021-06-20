التحالف يعترض مفخخة حوثية أطلقت تجاه خميس مشيط

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برامج صيفية بجامعة نجران
أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة نجران عن عدد من البرامج التدريبية «المجانية» المجتمعية للرجال والنساء.وتنطلق...
750 موظفا لتعقيم المسجد الحرام
خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 750 موظفا وعاملا لتعقيم المسجد الحرام، منهم 150 موظفا يشرفون على جودة الأعمال...
مبادرة للإسعافات الأولية
أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض مبادرة «ندربك لتدرب مجتمعك»، من خلال برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية. تستهدف...
34 دراسة لأبحاث الحج والعمرة
حدد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى 34 دراسة لموسم حج هذا العام.وأوضح رئيس قسم البحوث والشؤون...
مراقبة تقنية للسموم والحد من تجارة المخدرات
تعتزم وزارة الصحة التعاقد مع شركة متخصصة في تقنية المعلومات، لتطوير ودعم المنصة الرقمية (أوتار) الخاصة بمراكز مراقبة السموم...
الداخلية تدعو للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين "لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود", وذلك...
الصحة تواصل التوسع في تفعيل خدمة العيادات عن بُعد
تواصل وزارة الصحة التوسع في تفعيل خدمة "العيادات عن بُعد" في مرافقها الصحية من خلال إتاحة خيار حضور الموعد الطبي "عن بُعد"...
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