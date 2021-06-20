التحالف يعترض مفخخة حوثية أطلقت تجاه خميس مشيط

برامج صيفية بجامعة نجران أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة نجران عن عدد من البرامج التدريبية «المجانية» المجتمعية للرجال والنساء.وتنطلق... نجران : دوت الخليج نجران : دوت الخليج 10 ذو القعدة 1442 هـ 10 ذو القعدة 1442 هـ

750 موظفا لتعقيم المسجد الحرام خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 750 موظفا وعاملا لتعقيم المسجد الحرام، منهم 150 موظفا يشرفون على جودة الأعمال... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 10 ذو القعدة 1442 هـ 10 ذو القعدة 1442 هـ

مبادرة للإسعافات الأولية أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض مبادرة «ندربك لتدرب مجتمعك»، من خلال برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية. تستهدف... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 10 ذو القعدة 1442 هـ 10 ذو القعدة 1442 هـ

34 دراسة لأبحاث الحج والعمرة حدد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى 34 دراسة لموسم حج هذا العام.وأوضح رئيس قسم البحوث والشؤون... مكة المكرمة : فهد الإحيوي مكة المكرمة : فهد الإحيوي 10 ذو القعدة 1442 هـ 10 ذو القعدة 1442 هـ

مراقبة تقنية للسموم والحد من تجارة المخدرات تعتزم وزارة الصحة التعاقد مع شركة متخصصة في تقنية المعلومات، لتطوير ودعم المنصة الرقمية (أوتار) الخاصة بمراكز مراقبة السموم... الرياض : سليمان العنزي الرياض : سليمان العنزي 10 ذو القعدة 1442 هـ 10 ذو القعدة 1442 هـ

الداخلية تدعو للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين "لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود", وذلك... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 10 ذو القعدة 1442 هـ 10 ذو القعدة 1442 هـ

الصحة تواصل التوسع في تفعيل خدمة العيادات عن بُعد تواصل وزارة الصحة التوسع في تفعيل خدمة "العيادات عن بُعد" في مرافقها الصحية من خلال إتاحة خيار حضور الموعد الطبي "عن بُعد"... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 10 ذو القعدة 1442 هـ 10 ذو القعدة 1442 هـ

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