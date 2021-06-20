شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرس الملكي» تدرب كوادر اتحاد الأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت رئاسة الحرس الملكي والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز اليوم اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لدى إدارة الأمن السيبراني في الحرس الملكي.

ومثل الحرس الملكي خلال التوقيع معالي نائب الرئيس الفريق أحمد بن صالح الحمدان, فيما مثل الاتحاد المشرف العام للأمن السيبراني عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد بن صالح الشمراني, بحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز المهندس متعب بن مخلف القني ونائب الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل عبدالله بن عبدالعزيز القاسم وعدد من منسوبي الحرس الملكي.

يأتي التعاون تحقيقاً للتكامل بين القطاعات بالمملكة كافة، حيث يتطلع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز من خلال هذه الاتفاقية إلى بناء قدرات وطنية احترافية وتمكينها بناءً على أفضل الممارسات والمعايير العالمية لدى إدارة الأمن السيبراني في رئاسة الحرس الملكي.