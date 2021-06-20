السجن وغرامة تصل إلى 30 مليونًا عقوبة قتل الكائنات الفطرية الحيوانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت النيابة العامة أن الحماية الجنائية المنوطة بها تعزز من أوجه حماية الكائنات الفطرية وإنمائها، والعمل على المحافظة عليها وفاعلية إعادة الأنواع المهددة منها بالإنقراض إلى مواطنها الطبيعية وإحداث التوازن البيئي الفطري في هذا الشأن، والإخلال بهذا الجانب موجب للمُساءلة الجزائية.

استثناءات:

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها، ويستثنى من ذلك أنه يجوز في حالات محددة قتل تلك الكائنات وفقًا لما تبينه اللوائح.

عقوبات:

وبينت أن العقوبات هي السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو غرامة تصل إلى 30 مليون ريال، حيث تتولى النيابة العامة وفقًا لنظامها التحقيق في انتهاكات أحكام المادة آنفة الذكر والادعاء أمام المحكمة المختصة بحسب المادة 24 من نظام البيئة.



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