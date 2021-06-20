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السجن وغرامة تصل إلى 30 مليونًا عقوبة قتل الكائنات الفطرية الحيوانية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

السجن وغرامة تصل إلى 30 مليونًا عقوبة قتل الكائنات الفطرية الحيوانية

يجوز في حالات محددة قتل تلك الكائنات وفقًا لما تبينه اللوائح

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت النيابة العامة أن الحماية الجنائية المنوطة بها تعزز من أوجه حماية الكائنات الفطرية وإنمائها، والعمل على المحافظة عليها وفاعلية إعادة الأنواع المهددة منها بالإنقراض إلى مواطنها الطبيعية وإحداث التوازن البيئي الفطري في هذا الشأن، والإخلال بهذا الجانب موجب للمُساءلة الجزائية.

استثناءات: 

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها، ويستثنى من ذلك أنه يجوز في حالات محددة قتل تلك الكائنات وفقًا لما تبينه اللوائح.

عقوبات: 

وبينت أن العقوبات هي السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو غرامة تصل إلى 30 مليون ريال، حيث تتولى النيابة العامة وفقًا لنظامها التحقيق في انتهاكات أحكام المادة آنفة الذكر والادعاء أمام المحكمة المختصة بحسب المادة 24 من نظام البيئة.

السجن وغرامة تصل إلى 30 مليونًا عقوبة قتل الكائنات الفطرية الحيوانية - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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