شكرا لقرائتكم خبر السجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال بحق مواطن ومقيم هربا الأموال للخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت النيابة العامة عن صدور حكم ابتدائي بإدانة مواطن ومقيم بجريمة غسل الأموال وسجن كل منهما لمدة 3 سنوات، ومنع المواطن من السفر لمدة 3 سنوات، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انقضاء محكوميته، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المهربة للخارج قاربت 6 ملايين ريال، ويجري استرداد الأموال المهربة عن طريق دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة.

وأوضح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن أحد المواطنين تورط في التواطؤ والاتفاق مع شخص أجنبي على تمكينه من حساباته البنكية مقابل مبلغ مالي شهري، وبناء عليه أنشأ المواطن كيانا تجاريا وفتح حسابات بنكية، لإضفاء الصفة الشرعية عليها، بهدف تضليل الجهات الرقابية للإيهام بوجود نشاط تجاري قائم، ومن ثم سلم الحسابات البنكية للأجنبي الذي تمكن من جمع الأموال بطرق غير مشروعة وإيداعها في تلك الحسابات وتحويلها للخارج، وقد ثبت من خلال مجريات التحقيق أن الكيان التجاري ليس له نشاط فعلي على أرض الواقع.

وأكد المصدر خطورة تمكين الغير من استغلال الحسابات البنكية الخاصة لتحويل الأموال بصفة غير مشروعة، مبينا أن النيابة العامة ستواصل محاربتها لجميع الجرائم المالية، وستطالب بأشد العقوبات الرادعة التي تحقق الأمن لمقدرات ومكتسبات الوطن.