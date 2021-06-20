شكرا لقرائتكم خبر السجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال بحق مواطن ومقيم هربا الأموال للخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن أحد المواطنين تورط في التواطؤ والاتفاق مع شخص أجنبي على تمكينه من حساباته البنكية مقابل مبلغ مالي شهري، وبناء عليه أنشأ المواطن كيانا تجاريا وفتح حسابات بنكية، لإضفاء الصفة الشرعية عليها، بهدف تضليل الجهات الرقابية للإيهام بوجود نشاط تجاري قائم، ومن ثم سلم الحسابات البنكية للأجنبي الذي تمكن من جمع الأموال بطرق غير مشروعة وإيداعها في تلك الحسابات وتحويلها للخارج، وقد ثبت من خلال مجريات التحقيق أن الكيان التجاري ليس له نشاط فعلي على أرض الواقع.
وأكد المصدر خطورة تمكين الغير من استغلال الحسابات البنكية الخاصة لتحويل الأموال بصفة غير مشروعة، مبينا أن النيابة العامة ستواصل محاربتها لجميع الجرائم المالية، وستطالب بأشد العقوبات الرادعة التي تحقق الأمن لمقدرات ومكتسبات الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر السجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال بحق مواطن ومقيم هربا الأموال للخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.