رعي بأماكن ممنوعة يوقف 36 مخالفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 36 مخالفا لنظام البيئة، منهم 16 مواطنا و20 مقيما، من الجنسيات السودانية والباكستانية والبنجلاديشية، ارتكبوا مخالفات رعي 793 رأسا من الإبل و2486 رأسا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.



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