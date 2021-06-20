شكرا لقرائتكم خبر إذن دخول وخروج هجن المهرجانات عبر «أنعام بلس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الوزارة أن الخدمة تمكن المستفيدين من الحصول على إذن الدخول والخروج من منصة أنعام قبل الوصول إلى المنفذ، ويطبق نظام (قانون) الحجر البيطري في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة على الإرسالية، ويطبق نظام (قانون) الرفق بالحيوان لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة على الإرسالية، ويجب أن تكون الهجن بشريحة أو أي وسيلة تعريفية أخرى، أيضا يجب أن يرفق برنت معتمد من اتحاد الهجن في بلد صاحب الطلب على أن توضح به بيانات الهجن.
ودعت الوزارة المستفيدين إلى استخدام هذه الخدمة، بالدخول إلى منصة «أنعام بلس» عبر الرابط المخصص، والاستفادة من الخدمات التي تتيحها المنصة في خدمة أعمالهم، وتمكينهم من سرعة وإنجاز التعاملات.
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