حرم يوسف ناغي في ذمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقلت إلى رحمة الله تعالى السبت الماضي حرم يوسف ناغي، رحمه الله، هدى محمد عمر جمجوم، وهي والدة كل من محمد وياسر وصالح وعمار. ونعى آل ناغي وآل جمجوم وآل نصيف وآل بترجي فقيدتهم، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. «إنا لله وإنا إليه راجعون».



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