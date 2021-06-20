شرق مكة أكثر اخضرارا بـ15 مليون ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسعى أمانة العاصمة المقدسة من خلال جهودها لجعل شرق مكة أكثر اخضرارا، وذلك عبر عقد أبرمته مع إحدى الشركات الوطنية المختصة في مجال صيانة الحدائق، لتشغيل وصيانة وتشجير الشوارع والحدائق شرق مكة المكرمة بمبلغ 15.9 مليون ريال ولمدة 3 سنوات. وأوضحت الأمانة أنها تهتم بالمتنزهات وتأهيل المسطحات الخضراء، بهدف الارتقاء بمستوى الحدائق العامة وصيانة التشجير والزراعة والعمل على تهيئتها وفق أفضل الطرق الحديثة والمحافظة عليها بصفة مستمرة. وأشارت إلى أنها تتابع تنفيذ مشاريع صيانة الزراعة والعناية بها وفق أحدث الأساليب العلمية، ومن خلال الشركات والمؤسسات المختصة، حيث إن لديها العديد من الفرق الفنية المختصة للصيانة الزراعية المختلفة، من تقليم الأشجار، وقص الأسيجة والمسطحات الخضراء، وفرد الأتربة والسماد، وغيرها من الأعمال التي تسعى الأمانة من خلالها إلى إعطاء صورة جمالية مميزة لهذه المدينة المقدسة.

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