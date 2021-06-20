شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تنجز 79% من أعمال نفق تقاطع التحلية مع «المدينة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسة في أنحاء المحافظة، أنجزت أمانة جدة 79% من أعمال مشروع تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) مع طريق المدينة، بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 240.393.735 ريالا.

ويتكون المشروع من تنفيذ نفق على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة (شرق-غرب) بطول 650م يتضمن مسارين في كل اتجاه، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب، وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي، وتقليل أزمنة التأخير، ومدى انعكاسه على زمن الرحلة، بجانب تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.

يذكر أن أمانة جدة استكملت أعمال مشروع طريق (صاري) مع طريق الملك فهد (الستين) في الجزء المتبقي أسفل الجسر من خدمات تكميلية ومرافق بعد أن أصبحت الحركة المرورية سالكة للمركبات في الاتجاهين، ليضاف ذلك إلى منظومة مشروعات الجسور والأنفاق التي جرى تنفيذها خلال الأعوام الماضية، وأسهمت في تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق في المحافظة، ورفع كفاءتها والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع.

من أهداف المشروع:

