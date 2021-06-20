شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تنجز 79% من أعمال نفق تقاطع التحلية مع «المدينة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتكون المشروع من تنفيذ نفق على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة (شرق-غرب) بطول 650م يتضمن مسارين في كل اتجاه، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب، وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي، وتقليل أزمنة التأخير، ومدى انعكاسه على زمن الرحلة، بجانب تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.
يذكر أن أمانة جدة استكملت أعمال مشروع طريق (صاري) مع طريق الملك فهد (الستين) في الجزء المتبقي أسفل الجسر من خدمات تكميلية ومرافق بعد أن أصبحت الحركة المرورية سالكة للمركبات في الاتجاهين، ليضاف ذلك إلى منظومة مشروعات الجسور والأنفاق التي جرى تنفيذها خلال الأعوام الماضية، وأسهمت في تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق في المحافظة، ورفع كفاءتها والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع.
من أهداف المشروع:
- استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب.
- تقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين.
- تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي.
- تقليل أزمنة التأخير، ومدى انعكاسه على زمن الرحلة.
- تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة تنجز 79% من أعمال نفق تقاطع التحلية مع «المدينة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.