محمد بن مسعود - الدمام - تخرَّج المهندس مشعل نواف الجديع الحربي من كلية الملك عبدالعزيز الحربية برتبة ملازم أول مهندس. وتلقى "الحربي" التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه، داعيًا الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين والوطن. 20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 09:28 PM "الحربي" يتخرج من كلية المؤسس الحربية "الحربي" يتخرج من كلية المؤسس الحربية تخرَّج المهندس مشعل نواف الجديع الحربي من كلية الملك عبدالعزيز الحربية برتبة ملازم أول مهندس. وتلقى "الحربي" التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه، داعيًا الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين والوطن. الكلمات المفتاحية ، "الحربي" يتخرج من كلية المؤسس الحربية ،

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