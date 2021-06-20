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أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي إتاحة القبول للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1443 بدءًا من 24/ 11/ 1442هـ حتى 4/ 12/ 1442هـ في جميع أقسامه لمرحلتَيْ الدبلوم والبرامج القصيرة، وذلك عبر رابط بوابة القبول الإلكترونية (قبولي):
https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate
وأوضح مدير المعهد، المهندس سعد شامان الروقي، أن المعهد يساهم في تدريب وتأهيل الخريجين من أبناء محافظة الدوادمي، والمراكز التابعة لها، وتأهيلهم لدخول سوق العمل في المجالات كافة، وقطاعات العمل الحكومي والخاص كافة، في مجال (الحاسب الآلي والكهرباء وميكانيكا السيارات والتبريد والتكييف وصيانة الأجهزة الذكيه)؛ وهو ما يسهم في تحقيق رسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومواكبة تحقيق رؤية السعودية 2030.
يُذكر أن المعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي أعلن مؤخرًا تخريج 177 طالبًا بنهاية العام التدريبي ١٤٤٢هـ بعد أن تم تدريبهم في مجالات عدة، تواكب متطلبات سوق العمل.
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 09:20 PM
التقديم إلكترونيًّا عبر بوابة القبول الإلكترونية "قبولي""صناعي الدوادمي" يعلن موعد القبول في مرحلتَيْ "الدبلوم والبرامج القصيرة"
أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي إتاحة القبول للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1443 بدءًا من 24/ 11/ 1442هـ حتى 4/ 12/ 1442هـ في جميع أقسامه لمرحلتَيْ الدبلوم والبرامج القصيرة، وذلك عبر رابط بوابة القبول الإلكترونية (قبولي):
https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate
وأوضح مدير المعهد، المهندس سعد شامان الروقي، أن المعهد يساهم في تدريب وتأهيل الخريجين من أبناء محافظة الدوادمي، والمراكز التابعة لها، وتأهيلهم لدخول سوق العمل في المجالات كافة، وقطاعات العمل الحكومي والخاص كافة، في مجال (الحاسب الآلي والكهرباء وميكانيكا السيارات والتبريد والتكييف وصيانة الأجهزة الذكيه)؛ وهو ما يسهم في تحقيق رسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومواكبة تحقيق رؤية السعودية 2030.
يُذكر أن المعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي أعلن مؤخرًا تخريج 177 طالبًا بنهاية العام التدريبي ١٤٤٢هـ بعد أن تم تدريبهم في مجالات عدة، تواكب متطلبات سوق العمل.
، "صناعي الدوادمي" يعلن موعد القبول في مرحلتَيْ "الدبلوم والبرامج القصيرة" ،
المصدر : الخليج 365
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