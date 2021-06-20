محمد بن مسعود - الدمام - مسؤول ربط القرار بإجراء إصلاحات فنية ذكر التلفزيون الإيراني اليوم الأحد أن محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية أُغلقت مؤقتًا للقيام بإصلاحات فنية. من جهته، بيّن مسؤول للتلفزيون الرسمي أن المحطة أغلقت مؤقتًا منذ أمس للقيام بإصلاحات فنية، تستغرق بضعة أيام، وفقًا لـ"رويترز". 20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 09:28 PM مسؤول ربط القرار بإجراء إصلاحات فنية إيران تغلق محطة بوشهر النووية مؤقتًا إيران تغلق محطة بوشهر النووية مؤقتًا ذكر التلفزيون الإيراني اليوم الأحد أن محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية أُغلقت مؤقتًا للقيام بإصلاحات فنية. من جهته، بيّن مسؤول للتلفزيون الرسمي أن المحطة أغلقت مؤقتًا منذ أمس للقيام بإصلاحات فنية، تستغرق بضعة أيام، وفقًا لـ"رويترز". الكلمات المفتاحية ، إيران تغلق محطة بوشهر النووية مؤقتًا ،

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