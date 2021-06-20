شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشمالية يعتمد مشروع المراكز الإسعافية المطورة داخل الأحياء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ،خطة مشروع إنشاء المراكز الاسعافية المطورة داخل الأحياء.

وأشار سموه خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الدكتور ثامر بن اسماعيل يتيم ومساعده للشؤون الإسعافية مساعد بن غالي العنزي ، إلى أهمية المشروع في تحقيق انتشار أوسع وزمن استجابة أقل في تقديم الخدمات الإسعافية والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع للحالات الطارئة.

ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالدعم السخي والاهتمام الذي تحظى به هيئة الهلال الأحمر السعودي من القيادة الرشيدة مما أسهم في تقديم خدمات إسعافية متكاملة في جميع مناطق المملكة.

وأشاد سموه بالجهود والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي, ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين , إضافة إلى تعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية وتنفيذها للمشروعات التطوعية والأعمال الإنسانية.

وفي نهاية اللقاء قدّم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالحدود الشمالية شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه بجميع أعمال الهلال الأحمر بالمنطقة