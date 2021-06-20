شكرا لقرائتكم خبر عن 750 موظفا وعاملا لتعقيم المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ٧٥٠ موظفا وعاملا لتعقيم المسجد الحرام، منهم ١٥٠ موظفا يشرفون على جودة الأعمال والخدمات الخاصة بعمليات التعقيم والتطهير، وأكثر من ٦٠٠ عامل يقومون بأعمال التعقيم في جميع أروقة المسجد الحرام وساحاته ومرافقه.

وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن السويهري أن الإداراة تعزز من إجراءاتها الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا بتعقيم جميع أجزاء المسجد الحرام وتجهيز أكثر من 500 مضخة تعقيم ‏وما يزيد عن 30 معدة تختص بعمليات تعقيم الأسطح والأجواء، كما توفر الإدارة 500 صبانة إلكترونية لتعقيم الأيادي، ويأتي ذلك ضمن الجهود الرامية إلى خلق بيئة آمنة وخالية من الأوبئة لقاصدي المسجد الحرام.

يذكر أنه خلال المدة الراهنة تم استخدام أكثر من ١٥ ألف لتر يوميًا من المعقمات الصديقة للبيئة مع إمكانية زيادتها وفق الأعداد والأوقات التي تستوجب زيادة كمية المعقمات وتوفير مزيد من الخدمات.