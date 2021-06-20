مزاد علني لبيع سيارات في جمرك البطحاء

ونشرت الزكاة والضريبة والجمارك إنفوجرافيك يبين ضوابط واشتراطات المزاد، حيث من المقرر إقامته يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

محمد يوسف

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