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شكرا لقرائتكم مزاد علني لبيع سيارات في جمرك البطحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20
مزاد علني لبيع سيارات في جمرك البطحاء
يقام يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو الجاري
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات” في جمرك البطحاء، وفق ضوابط واشتراطات.
موعد المزاد:
ونشرت الزكاة والضريبة والجمارك إنفوجرافيك يبين ضوابط واشتراطات المزاد، حيث من المقرر إقامته يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
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