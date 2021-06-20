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مزاد علني لبيع سيارات في جمرك البطحاء

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

مزاد علني لبيع سيارات في جمرك البطحاء

يقام يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو الجاري

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات” في جمرك البطحاء، وفق ضوابط واشتراطات.

موعد المزاد: 

ونشرت الزكاة والضريبة والجمارك إنفوجرافيك يبين ضوابط واشتراطات المزاد، حيث من المقرر إقامته يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

 

مزاد علني لبيع سيارات في جمرك البطحاء - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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