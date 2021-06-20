الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

المصاحف تعود لمساجد السعودية بعد رفعها لأكثر من عام بسبب كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت مساجد المملكة عودة المصاحف بعد رفعها لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة لقطات تبين المصاحف بعد توفيرها في المساجد مرة أخرى عقب قرار وزارة الشؤون الإسلامية اليوم بتحديث بروتوكولات الوقاية من كورونا، وضمنها إعادة المصاحف للمساجد.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد وجهت برفع المصاحف من المساجد يوم 26 مايو من العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، في تعميم لها، اليوم الأحد، تحديث بروتوكولات الوقاية من كورونا، حيث تضمن التحديث الجديد للبروتوكولات إعادة المصاحف للمساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم، والسماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد.

البروتوكولات:

1- الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه.

2- إبقاء مسافة (متر ونصف) بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين.

3- إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، والالتزام بالمدة المعتمدة سابقًا على النحو التالي:

(20) دقيقة لجميع الفروض، و(25) دقيقة في صلاة الفجر، و(10) دقائق في صلاة المغرب.

4- الإبقاء على فتح المساجد لصلاة الجمعة قبل أذان الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ(30) دقيقة.

5– إلغاء تحديد مدة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها بـ(15) دقيقة، مع مراعاة عدم الإطالة في الخطبة اتباعا للسنة.

إعادة المصاحف وإلقاء المحاضرات:

6- إعادة المصاحف للمساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم.

7- السماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد.

8- إلغاء التوجيه السابق بإزالة برادات وثلاجات المياه من المساجد.



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