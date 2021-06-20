خادم الحرمين يتلقى رسالة من الرئيس الفلبيني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية، من رئيس جمهورية الفلبين رودريغو دوترتي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله في ديوان وزارة الخارجية بالرياض أمس رئيس المراسم الرئاسية ومساعد الرئيس للشؤون الخارجية بجمهورية الفلبين روبرت أريك، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.