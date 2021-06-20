شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يدشن 8 مشروعات سكنية وطبية لمنسوبي «الدفاع» بتكلفة 4 مليارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان 8 مشروعات سكنية، وطبية لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن المشروعات التنموية الجديدة التي نفذتها وأنجزتها الوزارة أخيرا بتكلفة إجمالية تجاوزت 4 مليارات ريال.

واشتملت المشروعات التي تفضل ولي العهد بتدشينها، على 6 مشروعات سكنية، إضافة إلى المشروعات الطبية التطويرية، ومن بينها توسعة مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، التي سترفع السعة السريرية إلى 100 سرير، فيما تضيف التوسعة 10 وحدات للعناية المركزة، وغرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، وأقساما للطوارئ، والأشعة والمختبر، والصيدلية، وبنك الدم.

وثمن مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، تدشين ولي العهد لمشروعات الوزارة السكنية، والطبية، مؤكدا أن استكمال هذه المشاريع، وتدشينها يأتي ترجمة، وتنفيذا لتوجيهاته السديدة، وفي إطار حرصه الدائم على منظومة القوات المسلحة، وتوفير السكن الملائم، والرعاية الصحية المتكاملة لمنسوبيها.

وأبان أن هذه المشروعات الحيوية، تأتي ضمن سلسة مشروعات لتأمين وحدات سكنية لمنسوبي القوات المسلحة وفق أفضل المعايير، والمواصفات في التصميم، والتنفيذ، إضافة إلى تطوير، وتوسعة المرافق الصحية القائمة، ودعمها بأحدث التجهيزات الطبية، والفنية، وذلك تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير وزارة الدفاع، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

المشروعات السكنية تشمل:

6 مشروعات توفر

3797 وحدة سكنية من بينها:

• إسكان قاعدة الملك سعود بحفر الباطن.

• إسكان القوات المسلحة بالشمالية الغربية.

• إسكان عوائل مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز الخاص بالحرب الجبلية في الطائف.

• إسكان القوات المسلحة في شرورة.

• المرحلة الأولى من إسكان القوات المسلحة في جازان.

• المرحلة الثانية من إنشاء إسكان القوات المسلحة بالشرقية.

المشروعات الطبية التطويرية تشمل:





إنشاء مركز القلب في مستشفى القوات المسلحة بالشمالية الغربية، بسعة تصل إلى 130 سريرا



توسعة مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، التي سترفع السعة السريرية إلى 100 سرير



دعم لا محدود

• تدشين المشاريع يأتي تماشيا مع توجيهات، ورؤية وزير الدفاع، ودعمه اللامحدود في توفير جميع الاحتياجات السكنية لمنسوبي وزارة الدفاع، وذويهم، وإطلاق المبادرات، والمشاريع الإسكانية التي تلبي تطلعاتهم، وتسهم في تعزيز، وتطوير البيئة السكنية لهم.

• تلتزم وزارة الدفاع ضمن برنامجها التطويري، وأهدافها الاستراتيجية ببناء مشاريع إسكانية شاملة ومتكاملة، ومخصصة لمنسوبي الوزارة، وذويهم وفق أفضل المعايير، والمواصفات في التصميم، والتنفيذ.

• تدشين المشاريع الطبية يمثل ترجمة لتوجيهات ولي العهد في توفير أفضل الخدمات، والرعاية الصحية المقدمة لمنسوبي وزارة الدفاع، وذويهم، ومن يحتاج هذه الخدمات من المواطنين.

• الرعاية الصحية تعد من أول الاهتمامات، وتدشين المشاريع استكمال لخطط التطوير، والتحديث الدائم للمنشآت الصحية في القوات المسلحة.

• إنشاء المراكز الطبية الجديدة، وتوسعة المرافق يأتي ضمن استراتيجية وزارة الدفاع لتسخير كافة الإمكانات، وتطوير الخدمات الطبية والصحية المقدمة لمنسوبي وزارة الدفاع، وذويهم.

• إضافة مميزة، وبصمة بارزة في مجال تطوير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة في مستشفيات القوات المسلحة.

• مكملة للدور الصحي الذي تقدمه كافة القطاعات الصحية في وطننا وبما يتوافق مع رؤية 2030.