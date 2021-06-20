شكرا لقرائتكم خبر المملكة تشارك العالم الاحتفاء بيوم المسح البحري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واكبت المملكة التطورات والتقنيات الحديثة في مجال المسح البحري «الهايدروغرافي»، مشاركة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للمسح البحري، الذي اعتمدته الأمم المتحدة ويوافق الـ21 من يونيو من كل عام، بهدف تعزيز أمن وسلامة الملاحة والنقل البحري وخاصة في مناطق الموانئ الدولية والبحرية المحمية، وتكثيف الجهود في هذا الجانب.

وتضم المنظمة الدولية للمسح البحري في عضويتها إلى جانب المملكة عددا كبيرا من دول العالم، وتعمل على تنسيق أنشطة مكاتب المساحة البحرية الوطنية، وتنظيم وتنسيق الخرائط البحرية والوثائق المتعلقة بها، واختيار الطرق الفعالة والمعتمدة في إنجاز واستخدام مشاريع المساحة البحرية وتطويرها، والأساليب الفنية المستخدمة في مجال علوم البحار.

وتتعاون المملكة مع المنظمات والهيئات لتوفير الخرائط والمعلومات البحرية لتسهيل الملاحة ووصول الموانئ، والمحافظة على سلامة الملاحة في المناطق البحرية، مع تكثيف أنشطة المسح البحري في ظل الوعي العام باستثمار الجهود في جذب الكفاءات الوطنية وتنمية الموارد البشرية لتنفيذ مهامها.

وتعد المساحة البحرية «الهيدروغرافيا» فرعا من العلوم التطبيقية التي تتناول قياس ووصف الخصائص الطبيعية للمحيطات والبحار والمناطق الساحلية والبحيرات والأنهار.

من مهام المسح البحري:

• التخطيط والتنفيذ لأعمال المسح البحري وعلوم البحار

• جمع معلومات وبيانات المسح البحري ومعالجتها وتحليلها

• التدريب وبناء قدرات وتطوير الموارد البشرية

• حصر الجزر ومسمياتها الجغرافية

• وضع معايير ومواصفات العمل المساحي البحري