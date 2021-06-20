«الغذاء والدواء» تحذر: حناء المدينة ملوث بالبكتيريا

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وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات الحناء المتداولة في الأسواق المحلية، وأظهرت النتائج احتواء المنتج على نسبة عالية من البكتيريا، تجاوزت الحد الأقصى المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، ويحمل المنتج اسم «حناء المدينة HENNA AL MADINA»، بتاريخ صلاحية 05/2023.
وأشارت إلى أن تلوث منتجات التجميل بالبكتيريا مسموح إذا كان من نوع البكتيريا غير الضارة، وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به، وقد يؤدي التعرض لنسب عالية من البكتيريا إلى مخاطر صحية على المستهلك.
ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتج المعلن عنه، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.
لماذا؟
عدم اتباع أسس التصنيع الجيد أثناء مراحل تصنيع المنتج والتعبئة والتغليف
سوء تخزين المنتج
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