شكرا لقرائتكم خبر إعادة المصاحف للمساجد وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعميما بتحديث جميع البروتوكولات الصحية في المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة استنادا إلى ما ورد إليها من هيئة الصحة العامة بشأن البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمساجد، في ظل استمرار جائحة كورونا

ونص التعميم على العمل بجميع الإجراءات الوقائية، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه، وإبقاء مسافة (متر ونصف) بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين، وإعادة المصاحف للمساجد.

وحث الوزارة الجميع على التقيد بالبروتوكولات الصحية المحدثة من هيئة الصحة العامة، ومتابعة تحديثها على الرابط الالكتروني المخصص، داعية إلى التعاون معها في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق البروتوكولات الصحية المحدثة بالاتصال على الرقم الموحد (1933)، للحفاظ على صحة وسلامة المصلين.

أبرز البروتوكولات المحدثة:







إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة.



الالتزام بالمدة المعتمدة سابقا على النحو التالي:



20 دقيقة لجميع الفروض.

25 دقيقة في صلاة الفجر.

10 دقائق في صلاة المغرب.

