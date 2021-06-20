شكرا لقرائتكم خبر إعادة المصاحف للمساجد وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونص التعميم على العمل بجميع الإجراءات الوقائية، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه، وإبقاء مسافة (متر ونصف) بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين، وإعادة المصاحف للمساجد.
وحث الوزارة الجميع على التقيد بالبروتوكولات الصحية المحدثة من هيئة الصحة العامة، ومتابعة تحديثها على الرابط الالكتروني المخصص، داعية إلى التعاون معها في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق البروتوكولات الصحية المحدثة بالاتصال على الرقم الموحد (1933)، للحفاظ على صحة وسلامة المصلين.
أبرز البروتوكولات المحدثة:
- إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة.
- الالتزام بالمدة المعتمدة سابقا على النحو التالي:
20 دقيقة لجميع الفروض.
25 دقيقة في صلاة الفجر.
10 دقائق في صلاة المغرب.
- الإبقاء على فتح المساجد لصلاة الجمعة قبل الأذان بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ 30 دقيقة.
- إلغاء تحديد مدة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها بـ 15 دقيقة، مع مراعاة عدم الإطالة في الخطبة إتباعا للسنة.
- إعادة المصاحف للمساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم.
- السماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.
- إلغاء التوجيه السابق بإزالة برادات وثلاجات المياه من المساجد.
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