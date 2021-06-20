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3065 مخالفة احترازية يوميا

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- بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس 18394 مخالفة في مختلف مناطق المملكة خلال أسبوع وذلك بمتوسط 3065 مخالفة يوميا، وذلك بحسب ما أوضحته وزارة الداخلية، والتي شددت على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

المخالفات بحسب المناطق:

الرياض 6087

الشرقية 2766

مكة المكرمة 2333

المدينة المنورة 1516

القصيم 1293

الجوف 1078

الحدود الشمالية 850

تبوك 845

حائل 804

الباحة383

نجران 193

عسير 178

جازان 68

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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