3065 مخالفة احترازية يوميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 18394 مخالفة في مختلف مناطق المملكة خلال أسبوع وذلك بمتوسط 3065 مخالفة يوميا، وذلك بحسب ما أوضحته وزارة الداخلية، والتي شددت على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن. المخالفات بحسب المناطق: الرياض 6087 الشرقية 2766 مكة المكرمة 2333 المدينة المنورة 1516 القصيم 1293 الجوف 1078 الحدود الشمالية 850 تبوك 845 حائل 804 الباحة383 نجران 193 عسير 178 جازان 68

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