شكرا لقرائتكم خبر فتح مسجد قباء على مدار اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف التخفيف من التكدس أو الازدحام خاصة على مداخل وفي ساحات المسجد، وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفتح مسجد قباء اعتبارا من أمس، وعلى مدار الساعة لتمكين المصلين والزائرين من الصلاة في المسجد طوال اليوم، مع تطبيق جميع الضوابط الصحية المعتمدة في المساجد من قبل الجهات المختصة للمحافظة على سلامة وصحة المصلين من فيروس كورونا

ودعت الوزارة المصلين والزائرين إلى أهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتعاون مع الجهات المعنية في مجال مكافحة الوباء، مؤكدة أن التزام الجميع بالتعليمات سبيل الوقاية، وهو مطلب شرعي وواجب وطني.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تواصل عمليات تعقيم ونظافة المساجد والجوامع، وتوفير المعقمات وأدوات النظافة عبر الشركات الوطنية، كما تواصل تنظيم برامج دعوية توعوية عبر الوسائط الالكترونية بمشاركة دعاة وداعيات.