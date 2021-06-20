شكرا لقرائتكم خبر الصحة تدعو لملاحظة أعراض كورونا على الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات الفيروس أنه يجب على الجميع الاستمرار بالاحترازات لأجل صحتهم وسلامتهم، مؤكدا على جميع المناطق بالتسجيل لأخذ اللقاح. ودعا إلى ملاحظة أعراض كورونا التي تصيب الأطفال وأخذهم لعيادات تطمن للتأكد.
وأكد أن المملكة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية حفاظا على أرواح الجميع، لافتا إلى أن بعض المناطق تشهد استقرارا في الإصابات وأنه جرى خلال هذا العام رصد عدد من التحورات المتعلقة بالفيروس وعدد محدود منها يستحق المتابعة والاهتمام.
وقال إن المناعة المجتمعية توصلنا إلى الأمان الصحي بشكل أسرع قبل ظهور أي تحورات إضافية للفيروس، مضيفا أن «الخطة الوطنية لمواجهة كورونا تسير بشكل إيجابي وبما هو منشود منها».
الحالات الجديدة بحسب المناطق:
320 مكة المكرمة
216 الرياض
206 الشرقية
100 عسير
63 جازان
57 المدينة المنورة
38 القصيم
20 نجران
19 تبوك
17 حائل
13 الباحة
6 الحدود الشمالية
4 الجوف
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تدعو لملاحظة أعراض كورونا على الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.