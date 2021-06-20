شكرا لقرائتكم خبر الصحة تدعو لملاحظة أعراض كورونا على الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1079 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وشفاء 1214 حالة، و14 وفاة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 455,618 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات الفيروس أنه يجب على الجميع الاستمرار بالاحترازات لأجل صحتهم وسلامتهم، مؤكدا على جميع المناطق بالتسجيل لأخذ اللقاح.​ ودعا إلى ملاحظة أعراض كورونا التي تصيب الأطفال وأخذهم لعيادات تطمن للتأكد.

وأكد أن المملكة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية حفاظا على أرواح الجميع، لافتا إلى أن بعض المناطق تشهد استقرارا في الإصابات​ وأنه جرى خلال هذا العام رصد عدد من التحورات المتعلقة بالفيروس وعدد محدود منها يستحق المتابعة والاهتمام​.

وقال إن المناعة المجتمعية توصلنا إلى الأمان الصحي بشكل أسرع قبل ظهور أي تحورات إضافية للفيروس، مضيفا أن «الخطة الوطنية لمواجهة كورونا تسير بشكل إيجابي وبما هو منشود منها».

الحالات الجديدة بحسب المناطق:

320 مكة المكرمة

216 الرياض

206 الشرقية

100 عسير

63 جازان

57 المدينة المنورة

38 القصيم

20 نجران

19 تبوك

17 حائل

13 الباحة

6 الحدود الشمالية

4 الجوف