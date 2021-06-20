شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية لإكساب طلاب «موهبة» المهارات المهنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مؤسسة الملك عبدالعزيز «موهبة» وشركة تلاد للطب البيطري وتلاد للاستشارات البيئية أمس الأول، اتفاقية تعاون تهدف لتدريب طلاب وطالبات «موهبة» على الربط بين ما اكتسبوه من مهارات ومعارف في برامجهم التدريبية وبيئة العمل، وإكسابهم المهارات الشخصية والمهنية. ومثل نائب الأمين العام الدكتور نزيه العثماني في توقيع الاتفاقية عن «موهبة»، والمدير العام نعمان نهاري عن شركتي تلاد، والتي تنص على التعاون المشترك لعمل أبحاث ذات أولويات وطنية، بما يعود بالنفع على المواطن والمجتمع، ويوفر التدريب لأعضاء موهبة اكتساب الخبرة العملية في مؤسسات وشركات القطاع العام والخاص.



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