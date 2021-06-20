تقني الطائف يفتح التقديم للدبلوم الصباحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الكلية التقنية للبنين بالطائف مواعيد التقديم للراغبين بالالتحاق في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول لعام 1443هـ، ابتداء من الأحد 17 وحتى 27 من ذي القعدة الحالي، عبر البوابة الالكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa. وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحا لتخصصات: «الكترونيات - قوى كهربائية - شبكات - دعم فني - إنتاج - محركات - عمارة - مدني - مساحة - إدارة مكتبية - محاسبة - تسويق».



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