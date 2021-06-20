- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
استقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي، د. صالح الوهيبي، محمد حمدي يوسف سباهيتش، سفير جمهورية صربيا، بمقر الأمانة العامة في الرياض.
وتخلل الزيارة بحث أوجه التعاون المشترك. وأطلع الوهيبي ضيفه الكريم على جهود الندوة العالمية، ونشاطها التنموي، وإسهاماتها في خدمة المجتمعات الإنسانية، ورسالتها التي تعزز وتطور العمل الإنساني والتنموي، وتُعنى بالشباب، وتصقل مواهبهم، وتعزز قدراتهم، وتؤهلهم لخدمة أوطانهم ومجتمعاتهم.
فيما أعرب السفير عن امتنانه وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الندوة العالمية في العمل الإنساني، مؤكدًا حرصه على إيجاد سبل تعاون وعمل مشترك بين الطرفين، يتواءم مع أهداف الندوة ورسالتها السامية.
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 08:54 PM
ثمَّن جهودها في العمل الإنساني مؤكدًا حرصه على التعاون المشتركالسفير الصربي بالرياض يزور "الندوة العالمية" ويطلع على أنشطتها الشبابية
استقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي، د. صالح الوهيبي، محمد حمدي يوسف سباهيتش، سفير جمهورية صربيا، بمقر الأمانة العامة في الرياض.
وتخلل الزيارة بحث أوجه التعاون المشترك. وأطلع الوهيبي ضيفه الكريم على جهود الندوة العالمية، ونشاطها التنموي، وإسهاماتها في خدمة المجتمعات الإنسانية، ورسالتها التي تعزز وتطور العمل الإنساني والتنموي، وتُعنى بالشباب، وتصقل مواهبهم، وتعزز قدراتهم، وتؤهلهم لخدمة أوطانهم ومجتمعاتهم.
فيما أعرب السفير عن امتنانه وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الندوة العالمية في العمل الإنساني، مؤكدًا حرصه على إيجاد سبل تعاون وعمل مشترك بين الطرفين، يتواءم مع أهداف الندوة ورسالتها السامية.
، السفير الصربي بالرياض يزور "الندوة العالمية" ويطلع على أنشطتها الشبابية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الصربي بالرياض يزور "الندوة العالمية" ويطلع على أنشطتها الشبابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.