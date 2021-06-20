محمد بن مسعود - الدمام - "المقاطي" يحتفل بزفافه في مكة المكرمة





الكلمات المفتاحية احتفل الشاب مطلق بن مسفوه المقاطي، بزفافه بإحدى قاعات الأفراح في مكة المكرمة. جاء ذلك، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والأقارب. 20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 07:54 PM "المقاطي" يحتفل بزفافه في مكة المكرمة "المقاطي" يحتفل بزفافه في مكة المكرمة احتفل الشاب مطلق بن مسفوه المقاطي، بزفافه بإحدى قاعات الأفراح في مكة المكرمة. جاء ذلك، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والأقارب. الكلمات المفتاحية ، "المقاطي" يحتفل بزفافه في مكة المكرمة ،

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