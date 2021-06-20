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"المقاطي" يحتفل بزفافه في مكة المكرمة

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  • محمد بن مسعود - الدمام - "المقاطي" يحتفل بزفافه في مكة المكرمة
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احتفل الشاب مطلق بن مسفوه المقاطي، بزفافه بإحدى قاعات الأفراح في مكة المكرمة.

جاء ذلك، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والأقارب.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 07:54 PM

"المقاطي" يحتفل بزفافه في مكة المكرمة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

احتفل الشاب مطلق بن مسفوه المقاطي، بزفافه بإحدى قاعات الأفراح في مكة المكرمة.

جاء ذلك، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والأقارب.

الكلمات المفتاحية

، "المقاطي" يحتفل بزفافه في مكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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