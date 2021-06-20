محمد بن مسعود - الدمام - يجتمعان بالبيت الأبيض في 25 يونيو أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية التابع للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله. وبيّن البيت الأبيض أن اجتماع "بايدن" مع "غني" و"عبد الله" سيُعقد في مقر الرئاسة الأمريكية في الـ25 من يونيو الجاري؛ وفقًا لـ"رويترز". 20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 07:46 PM يجتمعان بالبيت الأبيض في 25 يونيو الرئيس الأمريكي يدعو نظيره الأفغاني إلى زيارة واشنطن الرئيس الأمريكي يدعو نظيره الأفغاني إلى زيارة واشنطن أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية التابع للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله. وبيّن البيت الأبيض أن اجتماع "بايدن" مع "غني" و"عبد الله" سيُعقد في مقر الرئاسة الأمريكية في الـ25 من يونيو الجاري؛ وفقًا لـ"رويترز". الكلمات المفتاحية ، الرئيس الأمريكي يدعو نظيره الأفغاني إلى زيارة واشنطن ،

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