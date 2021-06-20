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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن رغبتها بالتعاقد من خلال المسابقة الوظيفية لسد احتياجها في عدد من المنشآت التدريبية (رجال ونساء) لعدد من التخصصات التدريبية.
ودعت الراغبين من المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم على الوظائف اعتباراً من اليوم الأحد حتى يوم السبت، الموافق 1442/11/16هـ من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة قسم (وظائف)، والحرص على طباعة رقم الطلب والاحتفاظ به وإرفاقه مع أصول المؤهلات والخبرات عند موعد حضور المقابلة.
وأوضحت المؤسسة أنه وبعد عملية الترشيح على الوظائف المعلنة وفي حال اعتذار أحد المرشحين الأساسيين عن الوظيفة فإنه لن يتم عرض تلك الوظيفة والتي قد يكون مقرها هي رغبة أحد المرشحين الأساسيين ممن الخليج 365 ترشيحهم وسيتم عرضها مباشرة على المرشح الاحتياطي حتى لا يؤثر ذلك على سرعة عملية سد الاحتياج.
وأضافت أن جميع الوظائف يشترط لها بأن تكون طبيعة دراسة المؤهلات انتظامًا وبتفرغ كلي وأن يكون مؤهل البكالوريوس بدرجة (Honours) وليس (Ordinary) في الدول التي يوجد لديها هذا التنظيم.
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 07:45 PM
للرجال والنساء من خلال المسابقة الوظيفية"التقني والمهني" تعلن رغبتها في شغل عدد من الوظائف بـ"التعاقد"
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن رغبتها بالتعاقد من خلال المسابقة الوظيفية لسد احتياجها في عدد من المنشآت التدريبية (رجال ونساء) لعدد من التخصصات التدريبية.
ودعت الراغبين من المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم على الوظائف اعتباراً من اليوم الأحد حتى يوم السبت، الموافق 1442/11/16هـ من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة قسم (وظائف)، والحرص على طباعة رقم الطلب والاحتفاظ به وإرفاقه مع أصول المؤهلات والخبرات عند موعد حضور المقابلة.
وأوضحت المؤسسة أنه وبعد عملية الترشيح على الوظائف المعلنة وفي حال اعتذار أحد المرشحين الأساسيين عن الوظيفة فإنه لن يتم عرض تلك الوظيفة والتي قد يكون مقرها هي رغبة أحد المرشحين الأساسيين ممن الخليج 365 ترشيحهم وسيتم عرضها مباشرة على المرشح الاحتياطي حتى لا يؤثر ذلك على سرعة عملية سد الاحتياج.
وأضافت أن جميع الوظائف يشترط لها بأن تكون طبيعة دراسة المؤهلات انتظامًا وبتفرغ كلي وأن يكون مؤهل البكالوريوس بدرجة (Honours) وليس (Ordinary) في الدول التي يوجد لديها هذا التنظيم.
، "التقني والمهني" تعلن رغبتها في شغل عدد من الوظائف بـ"التعاقد" ،
المصدر : الخليج 365
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