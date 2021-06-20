، الاتحاد الأوروبي: جوهر أزمة الحكومة اللبنانية يكمن في التناحر على السلطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "بوريل" طالب كل الأطراف بتنحية الخلافات تجنباً لانهيار مالي كامل

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الأحد): "إن جوهر الأزمة الحكومية في لبنان ينبع من تناحر الزعماء اللبنانيين على السلطة"، وطالبهم بتنحية خلافاتهم جانباً، وتشكيل حكومة أو المخاطرة بانهيار مالي كامل والتعرض لعقوبات.

وكشف "بوريل" في تصريحات بعد محادثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، عن أنه وجه رسالة صريحة مفادها أن بعض الزعماء قد يواجهون عقوبات إذا استمروا في عرقلة الخطوات الرامية لتشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات تمس الحاجة إليها، وفقاً لـ"رويترز".

وشدد المسؤول الأوروبي على أن البلد يواجه مشكلات مالية كبيرة ومن أجل حل الأزمة الاقتصادية يحتاجون إلى حكومة، فأي سفينة في خضم العاصفة بحاجة إلى قبطان وإلى طاقم حتى يعمل النظام وإلا سيكون مصيرها الغرق.

وبين "بوريل" لمجموعة من الصحفيين قبل مغادرة بيروت أن المشكلة تكمن في وجود تشاحن من أجل توزيع السلطة، وهناك أيضاً حالة كبيرة من انعدام الثقة.

وأضاف أن لبنان بحاجة إلى حكومة تتمتع بقدرات فنية، وسلطة حقيقية؛ لتجنب ما حدث من إخفاق لحكومة حسان دياب المنتهية ولايتها، والتي قدمت خطة إصلاح مالي سليمة، لكن الساسة وضعوا العراقيل أمامها.