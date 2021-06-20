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سفارة المملكة في بنغلاديش توضح إجرائين ضروريين بشأن طلبات تأشيرات العمالة المنزلية

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الرياض - علي القحطاني - دكا (صدى):

دعت سفارة المملكة في بنغلاديش الجميع إلى تنفيذ طلبات التأشيرات للعمالة المنزلية عبر منصة «مساند» الرسمية.

وشددت على التعاقد مع مكاتب الاستقدام المرتبطة بنظيراتها البنغلاديشية، حفظا لحقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

وأكدت أنها حرصت منذ استئناف التأشيرات للعمالة البنغلاديشية على استقبال جميع طلبات العمالة المنزلية وتنفيذها في نفس اليوم، استشعارا منها لحاجة الأسر الماسة لها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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