شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في بنغلاديش توضح إجرائين ضروريين بشأن طلبات تأشيرات العمالة المنزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دكا (صدى):

دعت سفارة المملكة في بنغلاديش الجميع إلى تنفيذ طلبات التأشيرات للعمالة المنزلية عبر منصة «مساند» الرسمية.

وشددت على التعاقد مع مكاتب الاستقدام السعودية المرتبطة بنظيراتها البنغلاديشية، حفظا لحقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

وأكدت أنها حرصت منذ استئناف التأشيرات للعمالة البنغلاديشية على استقبال جميع طلبات العمالة المنزلية وتنفيذها في نفس اليوم، استشعارا منها لحاجة الأسر الماسة لها.