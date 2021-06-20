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بالفيديو.. سوق تصدير الأدوية في المملكة وصل لأمريكا وأوروبا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مدير عام مصنع "بوستون أنكولوجي "، إن مصانع المملكة الدوائية أصبحت تنافس المصانع العالمية.

وأوضح مدير مصنع "بوستون أنكولوجي" خلال لقائه بقناة الإخبارية، أن هناك مصانع على مستوى العالم  بعض مستحضراتها حاصلة على براءة وبالتالي لا يمكن لأحد أن يقوم بتصنيع مماثل لها.

وأبان أن وجود خطوط إنتاج مختلفة لأدوية السرطان و السكر  يعطي نوعا من الأمان الدوائي للمملكة، موضحا أن سوق تصدير الأدوية في المملكة وصل إلى أوروبا وأمريكا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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