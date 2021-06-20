شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سوق تصدير الأدوية في المملكة وصل لأمريكا وأوروبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مدير عام مصنع "بوستون أنكولوجي السعودية "، إن مصانع المملكة الدوائية أصبحت تنافس المصانع العالمية.

وأوضح مدير مصنع "بوستون أنكولوجي" خلال لقائه بقناة الإخبارية، أن هناك مصانع على مستوى العالم بعض مستحضراتها حاصلة على براءة وبالتالي لا يمكن لأحد أن يقوم بتصنيع مماثل لها.

وأبان أن وجود خطوط إنتاج مختلفة لأدوية السرطان و السكر يعطي نوعا من الأمان الدوائي للمملكة، موضحا أن سوق تصدير الأدوية في المملكة وصل إلى أوروبا وأمريكا.