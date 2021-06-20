شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يعبر عن استيائه من محلات إعادة تدوير المخلفات بالنابية: تسبب الإزعاج لسكان الحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عبر سكان حي النابية في الدمام عن استيائهم من قرب المستودعات و"الروائح الكريهة" التي تسببها إعادة تدوير المخلفات.

ومن جهته، طالب أحد السكان، بالنظافة وإضفاء الجماليات على الحي والاستفادة من الأراضي المليئة بالمخلفات بما يخدمهم.

وأوضح أن محلات إعادة تدوير المخلفات الموجودة في مدينة النابية تعد سببا للإزعاج وتشويه المنظر وخاصة أن النابية تقع على مدخل محافظة القطيف.