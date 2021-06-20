شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفعيل مقررات الموسيقى في مدارس المملكة بدءًا من العام المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر أن وزارة الثقافة تستعد لتفعيل مناهج تعليم الموسيقى بدءًا من العام الدراسي المقبل وذلك بالتشارك مع عدد من الجهات الرسمية.

وسيبدأ تفعيل مناهج الموسيقى من المدارس الأهلية والعالمية وبعض الجامعات من خلال التصاريح التي ستصدرها وزارة الثقافة لهذه المنشآت، بحسب ما جاء بـ "العربية".

وكانت وزارة الثقافة اتفقت قبل عامين مع وزارة التعليم على إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي .