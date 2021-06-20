شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الحج والعمرة " : اختيار الحجاج سيعتمد على استيفاء الضوابط الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تحدث المهندس هشام السعيد، وكيل وزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين بوزارة الحج والعمرة، عن كيفية اختيار الحجاج هذا العام بطريقة الفرز والفلترة.

وأوضح " هشام " أن هناك أكثر من 520 ألف متقدم للحج من 150 جنسية حيث تعمل الوزارة على استقبال كافة الطلبات حتى يوم الـ15 من ذي القعدة، وهو آخر يوم للتسجيل بعد ذلك يتم الفرز والفلترة للتأكد من استفياء الشروط.

وأكد أنه سيتم الاختيار بمنتى الشفافية وسيتم الفرز أو ما يسمونه بالتأهيل والتأكد من استيفاء الأشخاص للشروط والضوابط الصحية التي سبق الإعلان عنها من ضوابط التحصين، بحسب ما جاء بقناة "العربية".

وأضاف: "هيكون الاختيار الكتروني من خلال النظام لكن المعيار هيكون بشكل رئيسي على الضوابط الصحية واختيارهم والإعلان عنهم من خلال رسائل نصية ستصل لهم".

وعن ملامح الحج هذا العام، أكد أنه سيكون استثنائي وسيراعي جميع البروتوكلات الصحية في ظل استمرار الجائحة وأبرزهم وجود نقاط لاستقبال الحجاج على حدود مكة المكرمة بالتالي الانتقال إلى المشاعر المقدسة من خلال جداول تفويج وحافلات نقل آمنة.