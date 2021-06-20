شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. 7 غرف لعرض المخاطر المهددة لـ" الأرض " بتقنيات بصرية في الظهران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الظهران (صدى):

يواصل المعرض التفاعلي البيئي " ثرى " في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي " إثراء " بالظهران فعالياته حتى شهر سبتمبر المقبل.

وذكر رئيس قسم البرامج بمركز ثراء، أشرف فقيه، أن المعرض عبارة عن تجربة فنية بصرية، يكون الهدف منها عرض التهديدات التي تهدد كوكب الأرض من الناحية البيئية، وتعريف الزوار بالحلول التي يمكن أن يساهموا بها لحماية البيئة.

يذكر أن المعرض يعد الأول من نوعه في المملكة، ويقام على مساحة 15 ألف متر، ويقسم على 7 غرف متنوعة، وتعرض فيها مجموعة من المشاكل البيئة القائمة في كوكب الأرض.