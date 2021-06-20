«الحج»: اختيار الحجاج عبر النظام والمعايير الصحية.. وليس الأسبقية

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام السعيد، إن اختيار الحجاج لهذا العام الاستثنائي سيكون عبر النظام والمعايير الصحية، وليس الأسبقية في الحجز.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، في تصريحات لقناة «العربية» الأحد، أن عدد المسجلين لطلبات الحج من خلال المسار الإلكتروني بلغ 500 ألف طلب من المقيمين داخل المملكة والممثلين من 150 جنسية بالإضافة للمواطنين.

وتابع السعيد -الذي يشغل أيضًا منصب وكيل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين-، أن الإقبال العالي شيء غير مستغرب خاصة وأن الدولة تقدم خدمات مميزة في قطاع الحج والعمرة.

وعن آلية الفرز قال إنها ستكون عبر التأكد من مطابقة المتقدمين للشروط والضوابط الصحية التي سبق الإعلان عنها من الفئات العمرية وحالات التحصين وغيرها.

وأكد السعيد أن مبدأ الطرح والاختيار في غاية الشفافية، مشيرًا إلى أن الاختيار سيكون عن طريق النظام والمعايير الصحية والاختيار الإلكتروني الآلي ولكن لن نعتمد على الأسبقية.