«الاتصالات» تحدد شروط ومتطلبات الالتحاق بماجستير شبكات الحاسب

الرياض - محمد عبدالله - بينّت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، شروط ومتطلبات التسجيل والإلتحاق بماجستير شبكات الحاسب والتقنيات الناشئة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وتتمثل في ضرورة توافر الاشتراطات التالية في المتقدمين للتسجيل:

- أن يكون المعدل التراكمي 2.5+ من 4.0 أو ما يُعادلها.

- أن يكون حاصل على IELTS بدرجة 6+ أو TOEFL 70+ (ولا يشترط هذا لخريجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن).

- رسالتان توصية.

- رسوم معالجة غير قابلة للاسترداد بقيمة 100 ريال سعودي.

- حصول المتقدم على درجة بكالوريوس من جامعة معترف بها في أحد التخصصات التالية:

هندسة الكمبيوتر.

علوم الكمبيوتر.

هندسة البرمجيات.

الهندسة الكهربائية.

هندسة النظم.

هندسة أنظمة التحكم والأجهزة.

الرياضيات.

الاحتمالات والإحصاء والأجهزة.

ماجستير التقنيات

وأوضحت الاتصالات وتقنية المعلومات، أنها تقدم ماجستير التقنيات الناشئة وشبكات الحاسب يعد أحد البرامج التي تقدمها من خلال مبادرة مهارات المستقبل، والتي تهتم بتقديم منح مجانية لإكمال درجة الماجستير في التقنيات الناشئة.

وأوضحت وزارة الاتصالات، أن منح إكمال الماجستير في التقنيات الناشئة تعد خطوة لاستشراف مستقبل التقنية وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء جيل واعٍ مبدع يملك المهارات التي تؤهله لتغطية الاحتياج المعرفي الرقمي وتلبية متطلبات سوق العمل، ويأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه المنحة الراغبين في إكمال دراستهم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والتي تعد إحدى أفضل الجامعات في الشرق الأوسط، وإبراز دور مهارات المستقبل في تبنّي ودعم الكوادر الرقمية في المملكة.

مجالات الماجستير

وأشارت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن ماجستير التقنيات الناشئة وشبكات الحاسب، ينحصر في المجالات التالية:

- الحوسبة المرئية.

- الربوتات والأنظمة الذاتية.

- شبكات الاتصالات اللاسلكية.

- شبكات الحاسب.

- التحليلات الحسابية.

- الحوسبة الكمية.

- الأداء العالي والحوسبة السحابية.

- انترنت الأشياء والأنظمة المدمجة.

وأوضحت وزارة الاتصالات، أنه يمكن للراغبين في التسجيل الاطلاع على الشروط والمتطلبات والتقديم من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

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